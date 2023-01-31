Подмосковье 31 января 2023, 21:32 Подмосковные горнолыжники взяли несколько золотых медалей на международных соревнованиях и этапе Кубка России

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья завоевали шесть наград на международных соревнованиях «Кубок курорта Манжерок», а также девятом этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

Чемпион и призер Универсиады, чемпион России Семен Ефимов стал победителем международного «Кубка курорта Манжерок» в дисциплине «Слалом». Также спортсмен стал первым в слаломе на этапе Кубка России.

Другим многократным чемпионом соревнований из Подмосковья стала Виталина Гирина. Девушка взяла золото в дисциплинах «Слалом» и «Слалом-гигант» на международных соревнованиях «Кубок курорта Манжерок». На девятом этапе Кубка России спортсменка победила в дисциплине «Слалом-гигант» и заняла второе место в дисциплине «Слалом».

Девятый этап Кубка России по горнолыжному спорту и международный турнир «Кубок курорта Манжерок» проходили с 27 по 31 января на горнолыжном всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали 108 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по ушу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».