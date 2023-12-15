Подмосковье 15 декабря 2023, 10:31 Подмосковные гимнасты завоевали 16 медалей на всероссийском турнире УОР №2 Московской области

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Четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград выиграли гимнасты из Подмосковья на всероссийских соревнованиях «На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева». Об этом рассказали в Минспорте региона.

УОР №2 Московской области

​По программе «мастер спорта» Дмитрий Литвиненко занял первое место в упражнениях на перекладине, второе место в опорном прыжке и два третьих в упражнениях на кольцах и многоборье.

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​Вячеслав Селивантьев выиграл две бронзы в упражнениях на брусьях и кольцах, а Владислав Сокольников стал вторым в упражнениях на кольцах. Роман Пуль записал на свой счет третье место в опорном прыжке, а Даниил Зимараев — второе место в вольных упражнениях.

​По программе «мастер спорта» среди юниоров победу отпраздновал Михаил Усов. Сергей Щербаков выиграл две золотые медали в многоборье и в упражнениях на брусьях. Он же добавил в копилку сборной два серебра.

​Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева» прошли в Саранске. В турнире приняли участие 200 спортсменов из разных регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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