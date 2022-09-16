Подмосковные гимнастки завоевали четыре медали на Спартакиаде сильнейших | 360°

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Подмосковные гимнастки завоевали четыре медали на Спартакиаде сильнейших

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Соревнования по художественной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта завершились в Москве. Гимнастки из Подмосковья завоевали на соревнованиях два золота, одно серебро и одну бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две медали подмосковные спортсменки завоевали в составе сборных команд России. В групповых упражнениях в дисциплине «Многоборье» Полина Орлова, Анна Батасова и Нонна Нянина выиграли золото в составе сборной России-1.  В этой же дисциплине в составе сборной России-2 Анна Грош и Яковлева София принесли в копилку Подмосковья серебро.

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Также в зачет сборной команды Московской области пошли результаты еще двух медалей, завоеванных спортсменками в индивидуальных упражнениях: Лала Крамаренко выиграла золотую медаль, а Анна Попова завоевала бронзу.

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Всего в состязаниях приняли участие 167 лучших спортсменок из 31 субъекта России. Подмосковье представляли 16 гимнасток. В общекомандном зачете Московская область заняла третье место.

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