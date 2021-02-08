Подмосковные газовщики перешли на работу в усиленном режиме из-за морозов

В Подмосковье из-за сильных морозов службы переходят в усиленный режим работы. На особый режим перешел и «Мособлгаз». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Для ликвидации возможных чрезвычайных, аварийных ситуаций в Подмосковье в постоянной готовности находится 91 бригада для проведения аварийно-восстановительных работ. У 72 бригад круглосуточный режим работы. «Мособлагаз» подготовил 164 аварийные машины.

Газовщики напомнили о мерах безопасности при использовании газового оборудования. Надо помнить, что нельзя использовать газовые плиты для обогрева квартиры, оставлять работающие газовые приборы без присмотра и допускать к ним маленьких детей.

У всех собственников газового оборудования должен быть договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Заключить договор с «Мособлгазом» можно через личный кабинет клиента.