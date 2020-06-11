Подмосковные газовщики перейдут на усиленный режим на время длинных выходных

Мособлгаз перейдет на усиленный режим работы на время длинных выходных с 12 по 14 июня. Такие меры предпринимают, чтобы обеспечить безопасность жителей и предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций.

На 72 аварийно-диспетчерских участках будут круглосуточно дежурить ответственные должностные лица. Они будут обеспечивать контроль за ситуацией. С аварийными бригадами уже провели дополнительные учебно-тренировочные занятия.

Плановые ремонтные работы отменят на период с 12 по 14 июня. Газовщики проверили готовность сил и средств аварийных служб к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Во избежание аварийных ситуаций нужно быть особенно внимательными при пользовании газовыми приборами. Если вы чувствуете запах газа, сразу звоните в аварийную службу по телефонам: 104,112.