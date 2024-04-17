Подмосковье 17 апреля 2024, 13:59 Подмосковные гандболисты победили на всероссийском турнире Федерация гандбола России

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Юношеская сборная Подмосковья выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях U-14 по гандболу. В финале турнира приняли участие 12 команд юношей до 14 лет из 12 регионов России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, в двух полуфинальных соревнованиях состязались две подмосковные команды, команды из Москвы и Астрахани. В финальном поединке золото получили гандболисты из Московской области.

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Всероссийские соревнования U-14 по гандболу среди команд юношей до 14 лет завершились 10 апреля в Салавате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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