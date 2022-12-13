Подмосковье 13 декабря 2022, 18:49 Подмосковные футболисты с заболеванием ЦП победили в турнире «Кубок Легенд 2022»

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Футболисты подмосковного клуба «Лев Черной — Олимпия» стали победителями турнира по футболу среди спортсменов с заболеванием церебральный паралич «Кубок Легенд 2022». Всего в соревнованиях участвовали 6 команд.

В футбольном турнире, который состоялся 10 декабря в Москве, приняли участие игроки из Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Подмосковья.

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В составах команд выступали прославленные ветераны футбола с заболеванием ЦП, действующие игроки сборной России, а также чемпионы мира и Паралимпийских игр.

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Игроки клуба «Лев Черной — Олимпия» в финальном матче встретились на поле с футболистами команды «Сборная звезд». Основное время игры завершилось со счетом 5:5. Серия послематчевых пенальти определила победителя. Со счетом 4:2 победили футболисты Московской области.

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