Подмосковные фигуристы завоевали золото и серебро на соревнованиях в Сочи | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:43 Подмосковные фигуристы завоевали золото и серебро на соревнованиях в Сочи

Читать 360tv в

Сильнейшие фигуристы России приняли участие в соревнованиях «Бархатный сезон», которые прошли в Сочи с 28 по 31 октября. Подмосковные спортсмены достойно выступили на льду и привезут домой две медали.

Реклама

Тридцатого октября свои произвольные программы на катке представили участники «Бархатного сезона». Подмосковье представили Елизавета Худайбердиева (выступала в паре с Егором Базиным из Самары) и спортивная пара Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано.

В итоге Худайбердиева и Базин стали лучшими в своем виде и завоевали золото игр. Хавронина и Чиризано — с серебром.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию продолжатся 4 ноября в Казани. В общей сложности в рамках турнира пройдет шесть этапов, которые завершатся большим финалом в Сочи в начале марта 2023 года.

Ранее стало известно, что гимнасты из Подмосковья завоевали 17 медалей на турнире памяти Толкачева во Владимире. А сборная региона по регби стала второй на Кубке России.