Подмосковье 12 декабря 2022, 17:28 Подмосковные фигуристы завоевали две медали на всероссийских соревнованиях

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Всероссийские соревнования «Жигули» по фигурному катанию прошли с 9 по 12 декабря 2022 года в Тольятти. Фигуристы из Московской области завоевали «золото» и «бронзу».

Подмосковная фигуристка Елизавета Худайбердиева выступила на всероссийских соревнованиях в паре со спортсменом из Самарской области Егором Базиным. За произвольный танец фигуристы получили 135,38 балла, однако, из-за ошибки Худайбердиевой, оценка была снижена до 124,38 балла. Несмотря на это, пара сумела подняться на высшую ступень пьедестала и забрать «золото».

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Пара Марии Фефеловой и Артема Валова из Подмосковья завоевала бронзовую медаль. На соревнованиях фигуристы выступили по программе первого спортивного разряда. Ребята являются воспитанниками училища олимпийского резерва № 1 Московской области.

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