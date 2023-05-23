Подмосковье 23 мая 2023, 18:00 Подмосковные фермы посадили более 130 тысяч кустов клубники в этом сезоне Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Более 30 сельхозпроизводителей Подмосковья выращивают ягоды открытого и закрытого грунта. Только в этом сезоне в регионе высадили свыше 130 тысяч кустов клубники. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов заявил, что на урожай влияет много факторов, в том числе качественная рассада культур. Массовый сбор ягод в регионе начнется в середине июня.

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Больше всего ягодных фермерских хозяйств находится в Коломне, а в Кашире урожай получают круглый год. За 2022 год в регионе собрали 1,5 тысячи тонн ягод. Помимо клубники, в хозяйствах выращивают ежевику, смородину и вишню.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил комбикормовый завод агрохолдинга «ОСП Агро» в Озерах. По словам главы региона, холдинг «ОСП Агро» модернизировал предприятие для выпуска молочной и овощной продукции самого высокого качества.

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