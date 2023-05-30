Подмосковье 30 мая 2023, 05:20 Подмосковные фермы подготовили для детей развлекательные программы 1 июня Источник фото: «Ферма 56»

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В День защиты детей фермы Московской области подготовили для юных жителей региона и их родителей развлекательную программу. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Там для детей и родителей приготовили мастер-классы, квесты, экскурсии и концерты. При этом развлекательные и образовательные программы совмещают и проводят их на свежем воздухе», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Ферма осознанного животноводства «Ферма 56» в Раменском пригласила гостей на пряничный мастер-класс, прогулку по ферме и чаепитие в киргизской юрте. Желающие смогут пройти квесты и посетить крафтовую сыроварню, где можно будет попробовать творог, варенец, сыры и свежее козье молоко. На мастер-класс лучше записаться, чтобы не остаться без пряника.

На ферме «Северный Олень» праздник для детей состоится 3 июня. В этот же день стартует летний сезон на предприятии. Гостям покажут местный музей и теневой театр. Посетителей будут развлекать ходулисты, ведущий и аниматоры.

С утра будут работать выездные мастер-классы, например, бьюти-бар, глина, солнышко желаний, изделия из кожи, аквагрим, роспись сумок и другие активности. Помимо оленей на ферме можно увидеть лошадей, пони, осликов, козочек, овечек, барашков, а также пушистых алтайских белочек.

На территории будут работать фотограф и фотозоны. Сладкую вату всем детям будут выдавать бесплатно. Подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.

На ферме «Русский страус» в Серпухове День защиты детей отметят лекциями, квестами, игротекой, активными играми с аниматорами и кулинаруным мастер-классом. На предприятии можно будет покормить страусов, овечек, козочек, ослика, на ламу и поросят, гусей и кроликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в округах проведут сотни мероприятий.

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