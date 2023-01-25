25 января 2023, 17:01
Подмосковные фермеры закупили новейшую технику для производства колбас по советским рецептам
Крестьянское фермерское хозяйство в селе Петровское местной жительницы Татьяны Еремкиной делает более 50 видов колбас. Вся продукция готовится по советским рецептам и соответствует ГОСТу, для этого было закуплено новейшее оборудование. Ежедневно предприятие поставляет на рынки Подмосковья порядка двух тонн мясной продукции.
«Отдельно стоит отметить, что сырье для мясных деликатесов и колбас — отечественное. Оно поставляется только из фермерских хозяйств Подмосковья и близлежащих областей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
Для производства качественных мясных продуктов без химических добавок фермерство на выделенные субсидии купило новейшее оборудование. По этой причине в составе колбас нет красителей и усилителей вкуса.
Также сотрудники фермерского хозяйства соблюдают регламенты на всех этапах производства: от ветеринарно-технологического контроля получаемого мяса до отслеживания готовых продуктов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Бизнес
Реклама
Реклама