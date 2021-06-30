Подмосковные фермеры взяли Гран-при на Международной молочной неделе

Фермеры из Подмосковья взяли шесть высших наград на Международной молочной неделе. Среди них Гран-при и пять медалей. Их вручили за качество товаров.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, отличились сыры.

Самую главную награду — Гран-при — получила сыроварня „Сыр & Beer“ из Королева за твердые сыры „Калязинский“, „Золотая осень“ и за сыр с трюфелем Сергей Воскресенский.

Сыроварню удостоили и двух золотых медалей за четыре вида сыров, а серебряной — за сливочное масло.

«Золото, серебро привез агрохолдинг „Братья Чебурашкины“», — добавил Воскресенский.

Это предприятие Дмитровского округа. На конкурсе «Братья Чебурашкины» завоевала золотую медаль за безлактозные сливки жирностью 10%.

«А ряженка семейной фермы из цельного молока получила серебряную награду», — сообщил министр.

Международная молочная неделя проходила в Угличе. В ней участвовали фермеры из разных регионов России, стран СНГ.