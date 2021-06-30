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    30 июня 2021, 11:09

    Подмосковные фермеры взяли Гран-при на Международной молочной неделе

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фермеры из Подмосковья взяли шесть высших наград на Международной молочной неделе. Среди них Гран-при и пять медалей. Их вручили за качество товаров.

    Подмосковные фермеры взяли Гран-при на Международной молочной неделе | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, отличились сыры.

    Самую главную награду — Гран-при — получила сыроварня „Сыр & Beer“ из Королева за твердые сыры „Калязинский“, „Золотая осень“ и за сыр с трюфелем

    Сергей Воскресенский.

    Сыроварню удостоили и двух золотых медалей за четыре вида сыров, а серебряной — за сливочное масло.

    «Золото, серебро привез агрохолдинг „Братья Чебурашкины“», — добавил Воскресенский.

    Подмосковные фермеры взяли Гран-при на Международной молочной неделе | Изображение 2

    Это предприятие Дмитровского округа. На конкурсе «Братья Чебурашкины» завоевала золотую медаль за безлактозные сливки жирностью 10%.

    «А ряженка семейной фермы из цельного молока получила серебряную награду», — сообщил министр.

    Международная молочная неделя проходила в Угличе. В ней участвовали фермеры из разных регионов России, стран СНГ.