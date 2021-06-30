Подмосковные фермеры взяли Гран-при на Международной молочной неделе
Фермеры из Подмосковья взяли шесть высших наград на Международной молочной неделе. Среди них Гран-при и пять медалей. Их вручили за качество товаров.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, отличились сыры.
Самую главную награду — Гран-при — получила сыроварня „Сыр & Beer“ из Королева за твердые сыры „Калязинский“, „Золотая осень“ и за сыр с трюфелем
Сыроварню удостоили и двух золотых медалей за четыре вида сыров, а серебряной — за сливочное масло.
«Золото, серебро привез агрохолдинг „Братья Чебурашкины“», — добавил Воскресенский.
Это предприятие Дмитровского округа. На конкурсе «Братья Чебурашкины» завоевала золотую медаль за безлактозные сливки жирностью 10%.
«А ряженка семейной фермы из цельного молока получила серебряную награду», — сообщил министр.
Международная молочная неделя проходила в Угличе. В ней участвовали фермеры из разных регионов России, стран СНГ.