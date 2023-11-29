Подмосковье 29 ноября 2023, 11:38 Подмосковные фермеры стали участниками секции «Сельское хозяйство» на бизнес-форуме в Истре Борщёва Светлана

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В Истре прошел бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области». В рамках мероприятия состоялась секция «Сельское хозяйство», в ней поучаствовали местные фермеры.

«Цель форума одна — познакомиться, пообщаться и объединиться в бизнес-сообщество, где все будут полезны друг другу», — рассказал гендиректор ООО «Путеводитель бизнеса Московской области» Сергей Тарачанов.

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На сессии исполнительный директор Ассоциации фермеров региона Александр Попов рассказал об основных проблемах аграриев. Это сбыт продукции и земельные вопросы. Представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Евгения Магазинникова рассказала о грантах на агротуризм.

«Дается для сельхозтоваропроизводителей, которые принимают у себя туристов. Если вы являетесь сельхозтоваропроизводителем, зарегистрированы на сельской территории в Московской области, вы можете обратиться за получением данного гранта до 10 миллионов рублей», — заявила гость сессии.

Помимо подмосковных фермеров на форуме побывали и аграрии из других регионов. Например, на мероприятии своим опытом поделилась директор компании «Континент-тур» из Пскова Светлана Баранова. Одним из самых ярких выступлений стало выступление потомственного фермера Федора Корнева из Истры. Он рассказал об организации агробизнеса с нуля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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