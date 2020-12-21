Подмосковные фермеры с помощью грантов создадут десятки рабочих мест к концу года

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, подмосковный Минсельхозпрод регулярно помогает сельским производителям.

Именно финансовая поддержка стимулирует открытие небольших производств на селе, а значит, постоянную и хорошо оплачиваемую работу Сергей Воскресенский.

Он назвал это одной из приоритетных задач правительства Подмосковья. С начала года власти выделили аграриям более 270 миллионов рублей в виде грантов.

«По результатам реализации своих бизнес-проектов фермеры-грантополучатели в своих городских округах откроют более 60 новых рабочих мест», — уточнил Воскресенский.

Отдельно он отметил, что сельскому хозяйству в Подмосковье нужны не только крупные, но и небольшие производства. Их продукция, по словам Воскресенского, пользуется повышенным спросом.