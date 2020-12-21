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    21 декабря 2020, 09:46

    Подмосковные фермеры с помощью грантов создадут десятки рабочих мест к концу года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Гранты правительства Подмосковья помогут фермерам в селах создать более 60 рабочих мест к концу года. Новые хозяйства трудоустроят жителей вблизи их домов. Им не потребуется тратить время на дорогу до города.
    Подмосковные фермеры с помощью грантов создадут десятки рабочих мест к концу года

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, подмосковный Минсельхозпрод регулярно помогает сельским производителям.

    Именно финансовая поддержка стимулирует открытие небольших производств на селе, а значит, постоянную и хорошо оплачиваемую работу

    Сергей Воскресенский.

    Он назвал это одной из приоритетных задач правительства Подмосковья. С начала года власти выделили аграриям более 270 миллионов рублей в виде грантов.

    «По результатам реализации своих бизнес-проектов фермеры-грантополучатели в своих городских округах откроют более 60 новых рабочих мест», — уточнил Воскресенский.

    Отдельно он отметил, что сельскому хозяйству в Подмосковье нужны не только крупные, но и небольшие производства. Их продукция, по словам Воскресенского, пользуется повышенным спросом.