Подмосковные фермеры соберут около 30 тонн малины этим летом

В Подмосковье созрел урожай малины и смородины. В этом году сезон начался на неделю раньше обычного.

В крестьянско-фермерских хозяйствах Московской области сбор ягод начался еще в конце июня и продлится до первой декады августа. Малину, в зависимости от сорта, будут собирать до конца июля, а смородину — дольше.

К этому дню подмосковные фермеры собрали уже почти пять тонн ягод. Из них 1,13 тонны малины и 3,1 тонны смородины. Это лишь малая часть от планируемого объема.

«В 2021 году в хозяйствах Подмосковья было собрано около 26,32 тонны малины. В этом году мощности производств были увеличены, поэтому мы планируем собрать около 30 тонн», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Ведущие производители ягод в регионе — ФГУП «АПК „Непецино“», ФГБУ «ВСТИСП», ООО «Агрокультурагрупп», ООО «Гринфилдс-Логистика», ООО «Ягодная долина», ООО «Русская ягода», ООО «Коломенская ягода».