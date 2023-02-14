14 февраля 2023, 10:49
Подмосковные фермеры примут участие в фестивале ремесел на ВДНХ
Фестиваль фермерских ремесел и масленичные гулянья пройдут с 25 по 26 февраля на Городской ферме ВДНХ. Представители Подмосковья также примут участие в мероприятии.
«Фестиваль станет презентацией подмосковного фермерства и российского гастротуризма. Фермеры Подмосковья расскажут о том, как поддерживают русские традиции, используя старинные рецепты, и при этом внедряют инновации в сельском хозяйстве», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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На фестивале все желающие смогут приготовить импортозамещающие продукты под руководством фермеров Подмосковья. Кроме того, с гостями поделятся секретными рецептами сырников, а также проведут мастер-классы по лепке пельменей. Можно будет сварить и масленичную уху вместе с шеф-поваром Ириной Деевой.
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Программой мероприятия предусмотрены лекции, мастер-классы и креативные практики от профессоров Тимирязевской академии.
С подробностями о фестивале можно ознакомиться на сайте.
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Сельское хозяйство
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