Подмосковье 14 февраля 2023, 10:49 Подмосковные фермеры примут участие в фестивале ремесел на ВДНХ

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Фестиваль фермерских ремесел и масленичные гулянья пройдут с 25 по 26 февраля на Городской ферме ВДНХ. Представители Подмосковья также примут участие в мероприятии.

«Фестиваль станет презентацией подмосковного фермерства и российского гастротуризма. Фермеры Подмосковья расскажут о том, как поддерживают русские традиции, используя старинные рецепты, и при этом внедряют инновации в сельском хозяйстве», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На фестивале все желающие смогут приготовить импортозамещающие продукты под руководством фермеров Подмосковья. Кроме того, с гостями поделятся секретными рецептами сырников, а также проведут мастер-классы по лепке пельменей. Можно будет сварить и масленичную уху вместе с шеф-поваром Ириной Деевой.

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Программой мероприятия предусмотрены лекции, мастер-классы и креативные практики от профессоров Тимирязевской академии.

С подробностями о фестивале можно ознакомиться на сайте.

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