Подмосковье 22 января 2024, 15:41 Подмосковные фермеры получили гранты на сумму более 53 миллионов рублей в прошлом году Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В 2023 году подмосковные фермеры получили 11 грантов на общую сумму более 53 миллионов рублей. Их направили на развитие растениеводства, молочного животноводства и пчеловодства.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, гранты фермерам предоставляют ежегодно для развития сельской кооперации.

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«По итогам 2023 года средства грантов освоены грантополучателями более чем на 80%. Приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование, поголовье крупного рогатого скота, материалы для возведения теплиц, земля сельскохозяйственного назначения. Грантополучателями создано 28 новых постоянных рабочих мест», — сказал он.

Так, семь грантов на сумму 32,3 миллиона рублей направили на растениеводство, три гранта на сумму 197 миллиона рублей — на молочное животноводство и один на сумму 1,3 миллиона — на пчеловодство. Средства реализуют в Клину, Егорьевске, Шаховской, Коломне и Волоколамске.

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