Подмосковные фермеры получили в виде грантов более 1,6 млрд рублей с 2015 года

В Подмосковье активно поддерживают фермерские хозяйства. С 2015 года фермеры получили грантов на 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Гранты фермеры получают на развитие своих хозяйств. С 2015 года им выплатили уже более 1,6 миллиарда рублей, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Мы уделяем большое внимание развитию небольших хозяйств на территории Подмосковья и оказываем фермерам постоянную поддержку. Так, грантовая поддержка фермерских хозяйств Московской области с 2015 года составила свыше 1,6 миллиарда рублей», — уточнил Сергей Воскресенский.

Гранты получают начинающие фермеры, семейные хозяйства, производители сыра, животноводческие фермы и агростартапы. Всего с 2015 года Подмосковье поддержало грантами 259 фермеров.

За 2020 год хозяйства получили 34 гранта на 273 миллиона рублей.