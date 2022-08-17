Подмосковные фермеры подали 16 заявок на льготное выделение земли

Программа «Подмосковные 10 гектаров», нацеленная на развитие сельского хозяйства в регионе, набирает обороты. Фермеры уже подали заявки на льготное выделение 715 гектаров земли.

Как сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, на сегодняшний день подано уже 16 заявок от фермеров на общую площадь 715 гектаров. Это почти 70% от всех площадей, предусмотренных проектом (1 040 гектаров).

Программа «Подмосковные 10 га» призвана обеспечить фермеров дополнительными участками и увеличить объемы производства их хозяйств, а также создать новые рабочие места. С помощью проекта вводятся в оборот ранее не использовавшиеся земли сельскохозяйственного назначения.

Каждого претендента на получение земли сопровождает Центр агропромышленного развития Московской области вплоть до подачи документов. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программа «Подмосковные 10 гектаров» будет доработана и расширена. Фермеры смогут получить больше земли на льготных условиях.