Подмосковье 31 января 2024, 15:34 Подмосковные фермеры отправили бойцам СВО свыше 200 банок домашней тушенки Александр и Людмила Осетровы делают заготовки для участников СВО / Хавива Фонина

Читать 360tv в

Подмосковные фермеры передали свыше 200 банок тушенки в зону СВО. Супруги Осетровы также готовят для бойцов домашние каши, компот и соленья.

Фермеры передают гуманитарную помощь военнослужащим каждый месяц через волонтеров движения «Zа нами Победа». Активисты привозят банки с заготовками на передовую и в госпитали. Продукцию Осетровых там считают одной из лучших.

Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина Хавива Фонина

Семья приняла решение помогать бойцам после того, как их родственник отправился на фронт. Фермерские продукты за это время получили свыше 200 участников СВО.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».