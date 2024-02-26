Подмосковье 26 февраля 2024, 18:57 Подмосковные фехтовальщицы выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях Федерация фехтования России

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Спортсменки из Московской области взяли золото и бронзу на вторых этапах всероссийской серии Гран-при на саблях и шпагах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

​Лучшей среди 44 саблисток стала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. В финале она одолела Алину Ключникову со счетом 15:9. Третье место на соревнованиях заняла Софья Великая — она победила действующую чемпионку России среди юниорок Веронику Булукову со счетом 15:12.

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Напомним, вторые этапы всероссийской серии гран-при на саблях и шпагах проходили с 24 по 25 февраля в Пензе и Москве.

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