Подмосковье 11 декабря 2023, 14:43 Подмосковные фехтовальщики завоевали 8 медалей на первенстве России Училище олимпийского резерва №2 Московской области

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Сборная Московской области завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на первенстве России по фехтованию среди юношей и девушек. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

«В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди девушек до 15 лет победу одержал квартет спортсменок из сборной Московской области: Арина Тешева из Дубны, Виктория Раменскова из Бронниц, Лина Кашенцева из Звенигорода и Одинцова и София Аверченкова из Химок», — уточнили в ведомстве.

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​Серебро завоевала вторая сборная из Подмосковья. В нее вошли Эвелина Никитюк из Долгопрудного, Анна Микелова из Дубны, Снежана Каменская из Воскресенска и Мария Долгополова из Звенигорода.

Также в личном зачете среди участников до 15 лет Мария Долгополова и Полина Валикова из Химок завоевали по бронзовой медали. Кроме того, Аркадий Кардава из Химок и Лобни стал лидером среди среди юношей до 15 лет.

Команда юношей из Подмосковья заняли третье место. В команду вошли Егор Смирнов из Бронниц, Артем Карпунин из Воскресенска, Аркадия Кардавы и Максима Александрова, выступающих за Химки и Лобню.

​В командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юношей сборная Московской области также заняли третье место. Владислав Стародубцев из этой команды занял второе место личном зачете.

​Первенство прошло в спорткомплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае с 1 по 10 декабря. В турнире поучаствовали свыше тысячи спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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