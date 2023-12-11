11 декабря 2023, 14:43
Подмосковные фехтовальщики завоевали 8 медалей на первенстве России
Сборная Московской области завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на первенстве России по фехтованию среди юношей и девушек. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
«В командных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди девушек до 15 лет победу одержал квартет спортсменок из сборной Московской области: Арина Тешева из Дубны, Виктория Раменскова из Бронниц, Лина Кашенцева из Звенигорода и Одинцова и София Аверченкова из Химок», — уточнили в ведомстве.
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Серебро завоевала вторая сборная из Подмосковья. В нее вошли Эвелина Никитюк из Долгопрудного, Анна Микелова из Дубны, Снежана Каменская из Воскресенска и Мария Долгополова из Звенигорода.
Также в личном зачете среди участников до 15 лет Мария Долгополова и Полина Валикова из Химок завоевали по бронзовой медали. Кроме того, Аркадий Кардава из Химок и Лобни стал лидером среди среди юношей до 15 лет.
Команда юношей из Подмосковья заняли третье место. В команду вошли Егор Смирнов из Бронниц, Артем Карпунин из Воскресенска, Аркадия Кардавы и Максима Александрова, выступающих за Химки и Лобню.
В командных соревнованиях по фехтованию на саблях среди юношей сборная Московской области также заняли третье место. Владислав Стародубцев из этой команды занял второе место личном зачете.
Первенство прошло в спорткомплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае с 1 по 10 декабря. В турнире поучаствовали свыше тысячи спортсменов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
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