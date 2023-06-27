27 июня 2023, 13:47
Подмосковные фехтовальщики выиграли 10 медалей на международных соревнованиях
Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали на открытом международном чемпионате Союзного государства по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили в Минске с 16 по 25 июня. На чемпионате выступили сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.
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Награждение призеров и победителей проводили президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, олимпийский чемпион Александр Романьков и исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской Федерации фехтования Виталий Соколовский.
Первое место в соревнованиях шпажистов занял Георгий Бруев, в личных соревнованиях по фехтованию на саблях золото взяла Яна Егорян, в командных соревнованиях рапиристок победителями стали Айла Мамедова, Лейла Пириева, Анна Позднякова и Анна Соловьева.
В командных соревнованиях шпажистов фехтовальщики из Подмосковья заняли все три ступени пьедестала. В женских командных соревнованиях по фехтованию на шпагах Татьяна Гудкова, Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская также удостоились золотой медали, а Анастасия Балягина — бронзовой.
В личных соревнованиях шпажисток Кристина Ясинская стала второй, а Юлия Личагина — третьей. В женском и мужском индивидуальном зачете по фехтованию на рапирах Лейла Пириева и Григорий Семенюк выиграли серебро.
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