Подмосковье 27 июня 2023, 13:47 Подмосковные фехтовальщики выиграли 10 медалей на международных соревнованиях ГБУ МО «ЦСП ОВС», УОР №1, УОР №2

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Подмосковные спортсмены в составе сборной России завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали на открытом международном чемпионате Союзного государства по фехтованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в Минске с 16 по 25 июня. На чемпионате выступили сильнейшие спортсмены России и Белоруссии.

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​Награждение призеров и победителей проводили президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, олимпийский чемпион Александр Романьков и исполняющий обязанности председателя Белорусской республиканской Федерации фехтования Виталий Соколовский.

Первое место в соревнованиях шпажистов занял Георгий Бруев, в личных соревнованиях по фехтованию на саблях золото взяла Яна Егорян, в командных соревнованиях рапиристок победителями стали Айла Мамедова, Лейла Пириева, Анна Позднякова и Анна Соловьева.

​В командных соревнованиях шпажистов фехтовальщики из Подмосковья заняли все три ступени пьедестала. ​В женских командных соревнованиях по фехтованию на шпагах Татьяна Гудкова, Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская также удостоились золотой медали, а Анастасия Балягина — бронзовой.

В личных соревнованиях шпажисток ​Кристина Ясинская стала второй, а Юлия Личагина — третьей. В женском и мужском индивидуальном зачете по фехтованию на рапирах Лейла Пириева и Григорий Семенюк выиграли серебро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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