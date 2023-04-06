Подмосковье 06 апреля 2023, 01:30 Подмосковные фехтовальщики на шпагах завоевали 6 медалей на международном турнире

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Спортсмены из Московской области завоевали шесть медалей на международных соревнованиях по фехтованию на шпагах «Кубок мира». Турнир прошел в Казани.

Подмосковные фехтовальщики привезли домой одну золотую, две серебряные и три бронзовые награды. Призерами стали Анастасия Солдатова, Георгий Бруев, Анастасия Балягина и Кристина Ясинская.

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В соревнованиях поучаствовали 96 женщин и 136 мужчин из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Самарской областей и других регионов страны.

Также на турнир приехали спортсмены из Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана. Международные соревнования «Кубок мира» проходили под эгидой проекта «Кубок дружбы».

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