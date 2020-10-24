Подмосковные фармацевты обнаружили в препаратах от гриппа противокоронавирусные свойства

Пик заболеваемости COVID-19, возможное плато, остаток свободных инфекционных коек — на все это невозможно не обращать внимание. Но эпидемия стала, пожалуй, самым ударным на фармацевтические новинки временем. Подмосковные специалисты также не отстают. Они обнаружили в препаратах от гриппа антиковидные свойства.

Речь не только про зарегистрированные российские «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и вакцины, над которыми еще работают. От коронавируса можно будет защититься новым препаратом. Открытие сделали фармацевты из Химок.

Новинка пока без названия. Главное действующее вещество — апротинин. Его успешно применяют в препаратах от гриппа и ОРВИ, а также в лекарствах для тех, у кого проблемы с поджелудочной железой. О его эффективности именно в борьбе с новой болезнью задумались фармацевты подмосковного производства «ХимРар».

«Нас заинтересовали два механизма действия. Противовирусное действие. <…> такое понятие как „цитокиновый шторм“. Данный препарат моделирует действие биологических веществ, блокирует некоторые из них, оказывая противовоспалительное действие», — рассказала медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова.

Цитокиновый шторм при COVID-19 может привести к поражению легких, печени и почек. Белковые молекулы-цитокины передают информацию о воспалении из-за вируса куда попало. В итоге иммунитет атакует здоровые клетки организма. Поэтому победить эту болезнь не так просто. Но апротинин помогает не допустить саморазрушение. Для профилактики коронавируса достаточно будет брызгать новый препарат в нос.

«Человек будет применять назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена. Но бежать в аптеку прямо сейчас за лекарствами, включающими это вещество, думаю, не стоит. Раз апротинин начнут применять для новых целей, нужны исследования. Их было несколько. В том числе, с участием медработников», — пояснила Якубова.

По ее словам, медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев использовал препарат в виде назального спрея. Ни один человек, участвовавший в этом исследовании, не заболел, несмотря на ежедневную работу с зараженными пациентами в красной зоне.

Теперь нужно более масштабное исследование. Его запланировали на ближайшие месяцы. Потом препарат должны зарегистрировать. Ожидается, что весной препарат для профилактики коронавируса будет уже на рынке.

Без противопоказаний, разумеется, никуда. Предположительно, они будут стандартные. Беременным и кормящим мамам, детям до 18 лет принимать лекарство не стоит. Также лучше воздержаться тем, у кого аллергия или непереносимость белка.

Но даже с новыми препаратами нельзя забывать про ношение масок, перчаток, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.