Подмосковье 25 августа 2023, 15:25 Подмосковные фабрики нарастили выпуск одежды и обуви в 2023 году Unsplash

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Значительный рост производства одежды и обуви зафиксирован в Подмосковье в 2023 году. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

За полгода объем производства в текстильной отрасли вырос на 23,4%, а в производстве кожи и обуви — на 28,9%. По отдельным видам выпускаемой продукции зафиксирован кратный рост. Например, объем пошива брюк в Подмосковье вырос более чем на 520% — с начала года фабрики выпустили 142,5 тысячи пар.

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Предприятия обувной промышленности в первом полугодии также значительно увеличили объемы выпуска продукции. По сравнению с 2022-м, фабрики произвели на 50% больше пар туфель, кроссовок и сапог. С прошлого года в Подмосковье изготовили свыше 7,2 миллиона пар обуви.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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