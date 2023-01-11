Подмосковье 11 января 2023, 19:41 Подмосковные энергетики заменили старый трансформатор в Щелкове

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Специалисты «Мособлэнерго» реконструировали трансформаторную подстанцию в поселке Загорянский в Щелкове. Работы обеспечили электроэнергией порядка 30 частных домов на Валентиновской улице.

«По поручению губернатора, Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях», — заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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На объекте старый трансформатор, рассчитанный на 160 киловатт-ампер, заменили на новый мощностью 250 киловатт-ампер. Также специалисты «Мособлэнерго» проложили на Валентиновской улице новую кабельную линию длиной почти 100 метров. Ее разместили под проезжей частью, не разрушая дорожное покрытие.

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