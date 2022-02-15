Подмосковные энергетики закрыли незаконную майнинговую ферму в Истре

Незаконную майнинговую ферму нашли сотрудники управления безопасности филиала «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» в пристройке к кафе в деревне Юрьево городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба энергоснабжающей компании.

Сотрудники проверяли работу счетчиков электроэнергии. Собранные данные с двух приборов их смутили, поэтому они заподозрили внешнее вмешательство в работу счетчиков. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе обыска обнаружили оборудование для майнинга. Незаконную криптоферму изъяли и направили на экспертизу.

Служба безопасности филиала «Россетей» направила в окружной главк МВД заявление о признаках преступления по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере».

Владельцев майнинговой фермы пока не установили. В случае поимки их ждет до пяти лет лишения свободы.

В конце прошлого года уголовные дела завели против владельцев незаконных криптоферм в деревнях Соколово, Дедешино и Алабушево Солнечногорского городского округа.

Компания напомнила, что незаконными действиями майнеры не только приносят убытки энергоснабжающей организации, но и снижают качество передаваемого электричества для простых потребителей. Сети не выдерживают высокой нагрузки и быстрее изнашиваются, что приводит к перепадам напряжения.