Подмосковье 30 января 2024, 15:54 Подмосковные энергетики выступили на лыжной гонке к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда Мособлэнерго

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Представители «Мособлэнерго» приняли участие в соревнованиях «Трудовая лыжня». Гонку посвятили 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Турнир прошел в индивидуальном и командном зачетах. Начальник отдела реализации объектов технологического присоединения аппарата управления компании Татьяна Никитина выступила в спринте на 100 метров. Она пришла на финиш 17-й из 49 участниц.

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В состав команды, участвующей в эстафете на шесть тысяч метров, вошли Александр Ганжа, Андрей Баранов и Евгения Соловьева. Спортсмены преодолели дистанцию за 39 минут 49 секунд и заняли 24 место.

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