Подмосковные энергетики выйдут на круглосуточное дежурство в дни выборов | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 19:19 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные энергетики выйдут на круглосуточное дежурство в дни выборов

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Энергетики Подмосковья решили ввести дополнительные меры по обеспечению надежного снабжения электричеством в дни общероссийского голосования. В Министерстве энергетики Московской области рекомендовали компаниям ввести усиленную работу, чтобы ни на одном избирательном участке не возникало перебоев с энергией. Выборы пройдут с 9 по 12 сентября, и в это время были отменены все ремонтные работы на объектах, которые снабжают электричеством здания, где будут проходить выборы.

В Подмосковье будут постоянно дежурить руководители Мособлэнерго, оперативный и ремонтный персонал. На территории обслуживания компании провели дополнительный осмотр линии электропередачи и всего необходимого оборудования. Готовы к выездам также дежурные бригады, также готовы начать свою работу дизельные электростанции.

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В целом на круглосуточное дежурство заступили 63 бригады. Если будет вводиться режим повышенной готовности, то дополнительно будут привлечены еще 275 бригад, 764 единицы техники, в том числе 68 передвижных дизельных электростанций.

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