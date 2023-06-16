Подмосковье 16 июня 2023, 01:30 Подмосковные энергетики введут в эксплуатацию 10 километров воздушных линий электропередачи в ДНР Минэнерго МО

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В Новоазовском и Тельмановском районах ДНР энергетики из Московской области введут в эксплуатацию воздушные линии электропередачи протяженностью 10 километров и восстановят три трансформаторные подстанции. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

«С начала года там уже были восстановлены две воздушные линии электропередачи длиной около 16,7 километра и одна подстанция. В прошлом году мы смогли подключить 11 воздушных линий электропередачи (66,8 километра) с четырьмя трансформаторными подстанциями», — уточнил Самарин.

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По его словам, по поручению губернатора Андрея Воробьева несколько тысяч специалистов в республике продолжают восстанавливать многоквартирные дома, коммунальную и инженерную инфраструктуру. Работы ведутся по соглашению между администрациями Новоазовского и Тельмановского районов и правительством Московской области.

Документы охватывают сразу несколько направлений. В частности, идет строительство и капитальный ремонт жилого фонда, мостов, дорог, линий электропередачи, больниц, школ и котельных.

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