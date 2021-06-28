Подмосковные энергетики восстановили подачу электричества в дома после грозы

В Московской области зарегистрировали перебои с подачей электричества в дома. Энергетики уже восстановили электроснабжение в полном объеме. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Россети московский регион».

Сотрудники компании «Россети московский регион» восстановили подачу электричества в подмосковные дома по линиям электропередачи 6-10 кВ. Сейчас энергетики работают по индивидуальным адресным заявкам жителей региона. Также сотрудники «Россети московский регион» помогают с ремонтными работами на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство. Днем компания перевела 443 бригады на особый режим работы из-за непогоды. Рабочие готовы быстро устранять неполадки в случае необходимости. Для координации работы и информирования жителей региона работает телефон «Светлой линии»: 8-800-220-0-220.