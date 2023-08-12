Подмосковье 12 августа 2023, 07:00 Новые птицезащитные устройства установят на линиях электропередачи в Подмосковье Россети Московский регион

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Энергетики Московской области установят на девяти магистральных ЛЭП 286 птицезащитных устройств. Работы закончат до осенне-зимнего периода, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

«Энергетики монтируют птицезащитные устройства на линиях 220 киловатт Дровнино — Грибово, питающей Можайский городской округ и 220 киловатт Образцово — Лесная, которая обеспечивает электроэнергией потребителей Ступина», — уточнили в ведомстве.

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Монтаж выполняют специалисты «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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