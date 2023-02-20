Подмосковье 20 февраля 2023, 23:09 Подмосковные энергетики улучшат электроснабжение двух СНТ Электрогорска

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Энергетики «Мособлэнерго» улучшат электроснабжение двух садово-огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) «Турист» и «Литейщик» в Электрогорска. Работы намечены на 2023 год.

В СНТ «Турист» построят подстанцию с трансформатором мощностью 100 киловатт. Также строители проложат воздушные линии электропередач длиной 180 метров. Это улучшит электроснабжение 25 частных домовладений.

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В «Литейщике» перестроят комплектную трансформаторную подстанции ТП-391. В товариществе установят приборы учет. Сейчас в СНТ порядка 100 домовладений.

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В самом Электрогорске на улице Семашко реконструируют трансформаторную подстанцию, которая расположена на территории городской больницы. Также улице Ухтомского построят кабельную линию КЛ-0,4 кВ до вводно-распределительного устройства дома № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современная подстанция «Тютчево» в Пушкино улучшила электроснабжение для 180 тысяч жителей.

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