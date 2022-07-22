Подмосковные энергетики сократили время устранения нарушений при ударах стихии

Энергетики в Подмосковье смогли сократить время, которое людям нужно будет провести без электричества, если свет отключится в результате ударов стихии. Сообщается, что сделать это удалось при помощи подключения сервисных кабельных линий.

Обычно такой метод используют, если ЛЭП начинают ремонтировать. Сначала там устанавливают временную СКЛ, чтобы не прерывать снабжение потребителей электричеством. Теперь же этот метод научились использовать и после ударов непогоды. Например, недавно эго задействовали после урагана, который привел к падению деревьев на провода.

Тогда без напряжения остались жители населенных пунктов Щекавцево, Новосергиево, Боровково, Ново, Зубцово и Новое Зубцово. Чтобы не оставлять селян надолго без света, специалисты Ногинского РЭС воспользовались испытанным методом временного электроснабжения с помощью сервисной кабельной линии. Применение СКЛ позволило сократить время обесточивания потребителей в период непогоды в пять раз.