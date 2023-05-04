Подмосковье 04 мая 2023, 11:54 Вебинар по вопросам присоединения к электросетям пройдет для дачников Подмосковья 16 мая Россети Московский регион

Читать 360tv в

Подмосковные «Россети» проведут вебинар для дачников Подмосковья, на котором жителям СНТ, коттеджных и дачных поселков расскажут о технологическом присоединении к электросетям. Он пройдет 16 мая.

Спикеры встречи расскажут участникам о технологическом присоединении и продемонстрируют работу интерактивных сервисов, которые упрощают процедуру. После этого они ответят на все интересующие вопросы.

Реклама

Вебинар пройдет на платформе TrueConf. Пройти регистрацию можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».