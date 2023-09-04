Подмосковье 04 сентября 2023, 14:49 Подмосковные энергетики проследят за недопущением сбоев электричества в дни сдачи ГИА в сентябре Мособлэнерго

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Специалисты «Мособлэнерго» ввели дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в 37 учебных заведениях Московской области в дни сдачи государственной итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ. Дети будут писать экзамены с 4 по 23 сентября.

В этот период ГИА и ЕГЭ сдают выпускники, которые не набрали минимальный балл в основной период проведения экзаменов или отсутствовали по уважительной причине.

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Организация осмотрела линии электропередачи и подстанционное оборудование, подготовила передвижные дизельные электростанции, отменила все ремонтные работы на период экзаменов и организовала график дежурств оперативно-выездных бригад.

Главное в эти дни — не допустить обесточивания в классах и отключения камер видеонаблюдения, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В дни проведения ЕГЭ и ГИА будут дежурить 66 аварийных бригад.

«При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады и 577 единиц спецтехники, в том числе 76 передвижных дизельных электростанций», — уточнили в ведомстве.

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