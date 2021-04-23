Подмосковные энергетики присоединятся к общеобластному субботнику

В Подмосковье 24 апреля пройдет общеобластной субботник. В нем могут принять участие все желающие. К уборке присоединятся и энергетики региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Сотрудники Министерства энергетики Подмосковья с коллегами АО «Мособлэнерго» ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлгаз» тоже уберутся на улицах Подмосковья 24 апреля.

Энергетики присоединятся к жителям Богородского городского округа. Сотрудники предприятий уберутся на территории всех объектов энергетики. Субботник пройдет на производственных базах, трансформаторных и распределительных подстанциях, прилегающих к ним территориях. В мероприятиях примут участие более 5,6 тысячи человек.

Всего планируют очистить порядка 450 тысяч квадратных метров и вывезти более 130 тонн мусора.

Также энергетики покрасят почти 19 230 погонных метров ограждений и других объектов, высадят 74 дерева, 22 кустарника и порядка 250 цветов.

Сотрудники энергетических предприятий становятся участниками субботника каждый год.

«Субботник — это добрая традиция, которую мы с уважением поддерживаем и продолжаем, это не просто сбор мусора, но и отличный урок бережного отношения к природе Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.