Подмосковье 02 июня 2023, 15:23 Подмосковные энергетики презентовали спецтехнику на XIV Международном салоне «Комплексная безопасность» Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» поучаствовали в XIV Международном салоне «Комплексная безопасность — 2023». На нем сотрудники презентовали уникальную спецтехнику, сообщили в минэнерго региона.

Мероприятие будет проходить с 31 мая по 3 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке.

Подмосковные энергетики показали бригадный автомобиль для перевозки людей, материалов и оборудования, передвижную электротехническую лабораторию для диагностики, испытаний и определения мест повреждения кабельных линий, мобильный ситуационно-аналитический центр на базе КамАЗ. Последний обеспечивает связь между объектом и компанией.

Также подмосковная команда показала автомобильный гидравлический подъемник с телескопической стрелой 45 метров и передвижную дизельную электростанцию. Последние две машины спроектировали на шасси КамАЗ.

«Применение в энергетической сфере современной спецтехники повышает оперативность выезда бригад, увеличивает функциональные возможности специалистов, что позволяет значительно сократить время восстановительных работ», — пояснил министра энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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