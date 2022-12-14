Подмосковье 14 декабря 2022, 23:53 Подмосковные энергетики повысили надежность электроснабжения в Кашире

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Сотрудники «Мособлэнерго» выполнили монтаж трансформаторной подстанции в Кашире, тем самым, повысив надежность электроснабжения деревни Терново-1.

В текущем году в деревне построили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. Она взяла на себя часть нагрузки, так как ранее Терново-1 обеспечивала электричеством лишь одна подстанция. На данный момент новая ТП питает около 30 частных домов.

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Мероприятия по монтажу трансформаторной подстанции осуществились по программе повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В 2022 году в ее рамках специалисты «Мособлэнерго» построили в округе 2 трансформаторные подстанции, заменили 38 опор и более 1 километра проводов линий электропередачи.

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