Подмосковные энергетики подвели итоги отопительного сезона

Министерство энергетики Московской области провело совещание по итогам осенне-зимнего периода 2021–2022 годов. На нем также обсудили организацию надежности энергоснабжения на территории региона.

Мероприятие состоялось в Национальном исследовательском университете «МЭИ». В нем приняли участие главные инженеры и технические руководители субъектов энергетики, представители ЖКХ, органов местного самоуправления, тепло- и электроснабжающих организаций Подмосковья.

С докладами об итогах прохождения сезона выступили представители регионального Минэнерго, Ростехнадзора, Госжилинспекции и другие представители отрасли. В рамках к его подготовке прошли более 430 проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Специалисты проверили 60 городских округов.

В прошлом году отопительный сезон стартовал на неделю раньше обычного — 13 сентября 2021 года. На прохождении отопительного периода, качестве тепло- и электроснабжения жителей Подмосковья это никак не сказалось. Для них работают более 2,8 тысячи котельных, 39 тысячи подстанций и 320 километров электрических, тепловых сетей и газопроводов.

«В целом можно сказать, что отопительный сезон 2021-2022 прошел без серьезных аварийных ситуаций», — подчеркнула первый заместитель министра энергетики Московской области Ольга Роганова.

На совещании, отметила она, собравшиеся обсудили основные недочеты, которые Ростехнадзор выявил в результате прошлогодних проверок. Представители отрасли проанализировали проблемные зоны и наметили планы по подготовке к следующему осенне-зимнему сезону.

В рамках совещания Ольга Роганова наградила лучшие предприятия региона по организации прохождения отопительного сезона 2021–2022 годов в Московской области. После встречи гостям предоставили возможность познакомиться с образовательным процессом, условиями обучения, научными центрами и лабораториями НИУ «МЭИ».