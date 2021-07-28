Подмосковные энергетики подготовились к возможной непогоде

На Московскую область надвигается циклон «Дирк». Энергетики подготовились к устранению возможных последствий непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Циклон «Дирк» вызвал разрушительные наводнения в Европе, поэтому подмосковные энергетики начали заранее готовиться к непогоде. Сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» направили все силы и средства, чтобы перевести бригады в режим повышенной готовности.

Синоптики прогнозируют грозу, сильные ливни и порывистый ветер, уточнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Энергетики в сложившейся эпидемической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики вводят режим повышенной готовности», — отметил Самарин.

Проводить аварийно-восстановительные работы в Московской области готовы 443 бригады компании ПАО «Россети Московский регион» и 218 бригад АО «Мособлэнерго». Энергетики подготовили специалистов и необходимую технику.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, в регионе проверили работу дренажных и откачивающих насосов на подстанциях. При сильных ливнях будут проводить внеочередные осмотры зданий и сооружений.

Энергетики запасли мешки с песком для предотвращения возможного подтопления подстанций. При обнаружении подтопления специалисты оперативно откачают воду.

Жители могут сообщить об аварийных ситуациях круглосуточно по номеру телефона «светлой линии»: 8 (800) 700-40-70. Также обратить за помощью можно по номеру телефона контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99. Обо всех аварийных отключениях можно сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего округа (ЕДДС ОМСУ).