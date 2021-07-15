Подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Московской области энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В регионе ожидается сильный дождь с грозой, шквалистый ветер. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовности, потому что дождь и ветер могут привести к неполадкам в работе электросетей.

«Энергетики в сложившейся эпидемической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики вводят режим повышенной готовности», — пояснил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

АО «Мособлэнерго» на время непогоды привлекло на дежурство 218 бригад. В ПАО «Россети Московский регион» для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ подготовили 443 бригады.

При необходимости энергетики задействуют в ликвидации последствия дождя и грозы все силы. Для ремонтных работ подготовили необходимую технику, поэтому в случае аварий электроснабжение потребителей оперативно восстановят.

Для резервной подачи электричества подготовили 122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36 230 кВт. Их будут использовать при необходимости в социальных объектах и домах.

Энергетики регулярно мониторят работу оборудования подстанций и проводят внеочередные осмотры участков линий электропередачи. Компании взаимодействуют с МЧС, администрациями округов и метеорологическими службами Гидрометцентра.

Жители могут круглосуточно позвонить по номеру телефона «светлой линии» 8-800-700-40-70. Также рассказать о перебоях с электричеством или о замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.