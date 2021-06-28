Подмосковные энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды

В Московской области прошли сильные дожди. Энергетики региона перешли на особый режим работы. К устранению возможных аварий готовы более 440 бригад. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Из-за ухудшения погодных условий в московском регионе «Россети Московский регион» ввели особый режим работы на всей территории обслуживания. Сотрудники компании готовы в случае необходимости устранять последствия сильного дождя, града, порывистого ветра и грозы.

Для выезда на аварийно-восстановительные работы подготовили 443 бригады. Всего в особом режиме работают почти 2,3 тысячи человек, подготовлено 2726 единиц техники. Они мгновенно отреагируют на возможные вызовы по ликвидации последствий непогоды.

Всего 122 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 36 230 кВт готовы обеспечить резервную подачу электричества в социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения.

Рассказать об отключениях электричества и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.