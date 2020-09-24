Подмосковные энергетики отработали экстренное отключение электричества на учениях в Раменском

Сотрудники АО «Мособлэнерго» провели масштабные учения и отработали условную аварийную ситуацию. Специалистам с успехом удалось ее решить.

Учения прошли в Раменском, на базе Дворца спорта «Борисоглебский». Сотрудникам «Мособлэнерго» пришлось отработать условную аварийную ситуацию: в Раменском вдруг произошло короткое замыкание, которое оставило без электроэнергии почти восемь тысяч жителей, а также школы, детские сады и больницы.

Специалисты, участвующие в учениях, оперативно ввели особый режим работы, наладили диспетчерские каналы и организовали видеоконференцию со всеми структурами.

Министерство энергетики Московской области, руководство АО «Мособлэнерго» и администрация Раменского городского округа высоко оценили действия участников учений.

«Командно-штабные учения проводятся накануне каждого отопительного сезона. Цель тренировки — отработать все действия персонала смежных служб для того, чтобы наши бригады были готовы к любым ситуациям, в том числе в условиях низких температур», — отметил в выступлении врио генерального директора «Мособлэнерго" Дмитрий Якубов.