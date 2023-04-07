07 апреля 2023, 16:39
Подмосковные энергетики отработали действия в период весеннего половодья
Специалисты «Россети Московский регион» поучаствовали в тактико-специальном учении. Они отработали порядок действий при чрезвычайных ситуациях во время весеннего половодья.
Учение прошло в Коломне. Им руководил зампред правительства Подмосковья и руководителя Главного управления региональной безопасности региона Романа Каратаева.
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Также в мероприятии поучаствовали МЧС России, Росгвардии, МВД России, Мособлпожспас, Мособлгаз, Роспотребнадзор и другие подмосковные подразделения.
Учения провели с помощью спецтехники, например, бригадного автомобиля на базе «Соболя», резервного источника электроэнергии в КамАЗе, снегоболотохода «Шерп» и мобильного пункта управления, который разместили также в КамАЗе.
В итоге задачи учения выполнили.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.
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