Подмосковье 07 апреля 2023, 16:39 Подмосковные энергетики отработали действия в период весеннего половодья Россети Московский регион

Читать 360tv в

Специалисты «Россети Московский регион» поучаствовали в тактико-специальном учении. Они отработали порядок действий при чрезвычайных ситуациях во время весеннего половодья.

Учение прошло в Коломне. Им руководил зампред правительства Подмосковья и руководителя Главного управления региональной безопасности региона Романа Каратаева.

Реклама

Также в мероприятии поучаствовали МЧС России, Росгвардии, МВД России, Мособлпожспас, Мособлгаз, Роспотребнадзор и другие подмосковные подразделения.

Учения провели с помощью спецтехники, например, бригадного автомобиля на базе «Соболя», резервного источника электроэнергии в КамАЗе, снегоболотохода «Шерп» и мобильного пункта управления, который разместили также в КамАЗе.

В итоге задачи учения выполнили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».