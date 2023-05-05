05 мая 2023, 16:12
Подмосковные энергетики обновили и привели в порядок более 20 памятников героям ВОВ
В преддверии Дня Победы сотрудники «Россети Московский регион» обновили и привели в порядок более 20 подшефных памятника Московской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.
В Ногинске специалисты оштукатурили, покрасили обелиск и привели в порядок парк Памяти ветеранов-энергетиков. В Коломне они обновили мемориальные доски и памятник первым энергетикам, а также высадили цветы на клумбы. В Шатуре энергетики обустроили памятник погибшим в годы войны сотрудникам Шатурских электрических сетей и прилегающую территорию.
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Также специалисты убрали территорию памятников в Серпухове, Кашире, Домодедове и Ступиное. Мелкий ремонт памятников и уборку проведут в Дмитрове, Королеве, Красногорске, Истре, Волоколамске, Рузе и других округах.
По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, забота о памятниках и воинских захоронениях — одна из важнейших традиций и особая честь для энергетиков региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
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