Подмосковье 05 мая 2023, 16:12 Подмосковные энергетики обновили и привели в порядок более 20 памятников героям ВОВ Россети Московский регион

Читать 360tv в

В преддверии Дня Победы сотрудники «Россети Московский регион» обновили и привели в порядок более 20 подшефных памятника Московской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.

В Ногинске специалисты оштукатурили, покрасили обелиск и привели в порядок парк Памяти ветеранов-энергетиков. В Коломне они обновили мемориальные доски и памятник первым энергетикам, а также высадили цветы на клумбы. В Шатуре энергетики обустроили памятник погибшим в годы войны сотрудникам Шатурских электрических сетей и прилегающую территорию.

Реклама

Также специалисты убрали территорию памятников в Серпухове, Кашире, Домодедове и Ступиное. Мелкий ремонт памятников и уборку проведут в Дмитрове, Королеве, Красногорске, Истре, Волоколамске, Рузе и других округах.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, забота о памятниках и воинских захоронениях — одна из важнейших традиций и особая честь для энергетиков региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».