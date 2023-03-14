14 марта 2023, 01:26
Подмосковные энергетики обеспечили электричеством школу в Щелкове
Сотрудники «Мособлэнерго» обеспечило электроснабжение нового учебного корпуса школы № 11 имени Титова в Щелкове. Учебное заведение рассчитано на 550 детей. Работы выполнялись в рамках инвестиционной программы.
Специалисты построили трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами. Также они проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 150 метров и шесть линий длиной 970 метров.
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«Выполнение работ позволило обеспечить новому корпусу школы вторую категорию надежности электроснабжения, эта категория предусматривает питание потребителя от двух независимых источников», — сообщил начальник Щелковского производственного отделения «Мособлэнерго» Михаил Постевой.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове получит новую школу к 1 сентября.
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Щелково
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