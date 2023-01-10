Подмосковье 10 января 2023, 18:07 Подмосковные энергетики не допустили серьезных перебоев электричества в праздники

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С 31 декабря 2022 года по 9 января 2023-го специалисты «Мособлэнерго» не допустили серьезных перебоев в электроснабжении потребителей в Московской области. Всего на сетях за время праздников произошло около 60 локальных нарушений, которые привели к перерывам в электроснабжении в среднем на 50 минут. В большинстве случаев это было повреждение кабельных линий электропередачи.

Для своевременного ремонта во время новогодних каникул круглосуточно дежурили 66 бригад организации. За это время передвижные дизельные электростанции задействовали 18 раз в Воскресенском, Раменском, Подольском, Павлово-Посадском, Сергиево-Посадском, Одинцовском округах, а также в Клину, Мытищах, Пушкине, Ступине, Серпухове и Наро-Фоминске.

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С 5 по 6 января 2023 года в «Мособлэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов. К работе при низких температурах при необходимости привлекают 303 бригады, 564 единицы спецтехники, 74 передвижных дизельных электростанций.

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